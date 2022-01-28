МИД направил ноту Грузии из-за антироссийской акции у Посольства Швейцарии

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщил, что ведомство направило ноту в МИД Грузии в связи с проведённой оппозицией антироссийской акцией у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии.

"Направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве", – говорится в сообщении.

В министерстве также рассчитывают, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению подобных инцидентов.