МИД направил ноту Грузии из-за антироссийской акции у Посольства Швейцарии
В МИД РФ рассчитывают, что грузинскими властями будут приняты все возможные меры по недопущению подобных инцидентов.
Тбилиси, Грузия. Фото © Shutterstock
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщил, что ведомство направило ноту в МИД Грузии в связи с проведённой оппозицией антироссийской акцией у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии.
"Направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве", – говорится в сообщении.
В министерстве также рассчитывают, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению подобных инцидентов.
А ранее Лайф писал, что бывшее российское консульство в Тбилиси окрасили в цвета флага Украины. На здании показали надпись "Слава Украине!", а также эмблему Североатлантического альянса. Всё это сопровождалось звуками гимна Украины.
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