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Москва подготовила ответ из-за дискриминации телеканала RT DE в ФРГ

Среди них: штрафы YouTube, а также ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ.

28 января, 16:15
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p><p></p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Москва планирует принять ответные меры из-за действий Германии против RT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

"Среди них: штрафы YouTube, ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ, ограничительные меры в отношении немецких СМИ и журналистов", — сообщил источник о санкциях России в связи с воспрепятствованием работы RT в ФРГ.

Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования. А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT. В итоге 22 декабря телеканал RT DE был снят с вещания в Европе.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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