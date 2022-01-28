Москва подготовила ответ из-за дискриминации телеканала RT DE в ФРГ

Москва планирует принять ответные меры из-за действий Германии против RT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

"Среди них: штрафы YouTube, ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ, ограничительные меры в отношении немецких СМИ и журналистов", — сообщил источник о санкциях России в связи с воспрепятствованием работы RT в ФРГ.