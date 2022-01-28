Москва подготовила ответ из-за дискриминации телеканала RT DE в ФРГ
Среди них: штрафы YouTube, а также ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Москва планирует принять ответные меры из-за действий Германии против RT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.
"Среди них: штрафы YouTube, ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ, ограничительные меры в отношении немецких СМИ и журналистов", — сообщил источник о санкциях России в связи с воспрепятствованием работы RT в ФРГ.
Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования. А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT. В итоге 22 декабря телеканал RT DE был снят с вещания в Европе.
Комментариев: 0