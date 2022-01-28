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Зеленский: Запад должен открыто сказать, будет ли Украина в НАТО

Президент Незалежной при этом добавил, что страна будет развивать свою армию независимо от вступления в альянс.

28 января, 16:04

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ответить открыто — будет Незалежная принята в НАТО или нет.

"Запад должен открыто сказать, будет ли Украина в НАТО", — отметил он на встрече с иностранными СМИ.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина будет развивать свою армию независимо от вступления в альянс.

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Euractiv: В НАТО хотят "оттаскать Украину за уши" за провокации об угрозе вторжения России

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО сегодня не стоит на повестке, и это известно всем, а её коллега из Венгрии Петер Сийярто отметил, что для вступления в Североатлантический альянс Киев должен осуществить ряд значительных изменений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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