"Будто завтра война": Зеленский упрекнул Запад в нагнетании обстановки на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям в Незалежной. Заявление прозвучало во время встречи с иностранными журналистами.

В частности, политик упрекнул западных партнёров, которые, с его слов, в последнее время даже отходят от дипломатического тона, заявляя, что буквально "завтра будет война". Такие сигналы пошли "даже от уважаемых лидеров государств", заметил он.

"Они откровенно даже не дипломатическим языком говорят: "Завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе", — сказал Зеленский.

По словам политика, из-за паники инвесторы начали массово выводить средства с Украины, что "очень дорого" обходится гражданам страны. В связи с этим Зеленский призывает "очень аккуратно" высказываться о возможности войны Украины с Россией.