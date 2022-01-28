"Будто завтра война": Зеленский упрекнул Запад в нагнетании обстановки на Украине
Он пожаловался, что заявления некоторых политиков и СМИ вызвали панику на рынках и в финансовом секторе. А это негативно сказывается на экономике страны.
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям в Незалежной. Заявление прозвучало во время встречи с иностранными журналистами.
В частности, политик упрекнул западных партнёров, которые, с его слов, в последнее время даже отходят от дипломатического тона, заявляя, что буквально "завтра будет война". Такие сигналы пошли "даже от уважаемых лидеров государств", заметил он.
"Они откровенно даже не дипломатическим языком говорят: "Завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе", — сказал Зеленский.
По словам политика, из-за паники инвесторы начали массово выводить средства с Украины, что "очень дорого" обходится гражданам страны. В связи с этим Зеленский призывает "очень аккуратно" высказываться о возможности войны Украины с Россией.
"Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так", — подводит итог Зеленский.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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