В iPhone появилась функция разблокировки по Face ID прямо в маске

Разработчики Apple добавили в бета-версию обновления iOS 15.4 для смартфонов функцию распознавания лица, которая будет работать даже при надетой маске, пишет портал MacRumors.

Теперь iPhone может узнавать пользователя, который носит на лице защитный аксессуар. Функция "использовать Face ID при надетой маске" добавлена в настройки смартфонов. При этом уточняется, что разблокировка может занять некоторое время.

Как отмечается, наиболее точная работа Face ID обеспечивается только при сканировании всего лица пользователя. При этом для правильной работы приложения при надетой маске iPhone распознаёт уникальные черты лица в области вокруг глаз, так что нужно смотреть прямо на устройство.

Сейчас функция работает только на iPhone серий 12 и 13. Однако планируется, что опция станет доступной на всех смартфонах Apple с Face ID после выхода публичной версии iOS 15.4.