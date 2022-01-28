Депутату Мосгордумы от "Яблока" Митрохину запретили выезд из РФ и арестовали счета

Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу и арестовали счета в рамках исполнительных производств по административным делам из-за участия в незаконных прошлогодних акциях, сообщили в пресс-службе "Яблока".

"Эти меры приняты в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с участием Митрохина в прошлом году в несанкционированных акциях в январе на Пушкинской площади и у Совета Федерации 17 марта, за которые с него были взысканы штрафы 300 и 150 тысяч рублей соответственно", — поделились в пресс-службе.

В пресс-службе заявили, что Митрохин выплатил оба штрафа, а квитанции об оплате были направлены в Тверской районный суд Москвы. Там уверяют, что штрафы числились оплаченными в личном кабинете Митрохина на портале "Госуслуги", но в ноябре 2021 года они вновь появились. Представители депутата и он лично пытались дозвониться в УФССП Москвы, но так и не смогли.

Митрохин сообщил, что 2 февраля собирается лично посетить отдел УФССП. В случае если попасть на приём к приставам не удастся, он планирует провести у здания одиночный пикет с требованием отставки главного пристава по Москве Сергея Замородских.