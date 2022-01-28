Сергея Зверева оштрафовали за поздно сданные отчёты о тратах на выборах

Российского стилиста и шоумена Сергея Зверева привлекли к административной ответственности за то, что он не представил в срок отчёт о средствах, которые были выделены ему в 2021 году для участия в выборах в Госдуму.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 367 Тверского района города Москвы Зверев С.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", — уточнили в суде.