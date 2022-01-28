Сергея Зверева оштрафовали за поздно сданные отчёты о тратах на выборах
Однако шоумен вину не признаёт. Он утверждает, что вовремя отправил документы, однако из-за расстояния и пандемии они не успели дойти.
Сергей Зверев в суде. Фото © Тверской суд Москвы
Российского стилиста и шоумена Сергея Зверева привлекли к административной ответственности за то, что он не представил в срок отчёт о средствах, которые были выделены ему в 2021 году для участия в выборах в Госдуму.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 367 Тверского района города Москвы Зверев С.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", — уточнили в суде.
Шоумен не согласен с решением и намерен обжаловать его. По словам Зверева, он отправил все необходимые документы по почте за несколько дней до окончания срока, однако из-за расстояния от Бурятии до Москвы и пандемии они не успели дойти. Свою вину стилист не признаёт.
Напомним, ещё в ноябре 2020 года стилист признавался, что "все его соцсети завалены" предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Уже тогда он анонсировал, что задумывается об этом. А вот образ защитника Байкала он начал эксплуатировать ещё раньше. К примеру, в 2019 году стилист выходил на пикет у стен Кремля против строительства завода на берегу Байкала, за что был впоследствии оштрафован на десять тысяч рублей. А позже "король гламура" устроил "мусорную акцию", почистив озеро сачком. В 2021 году шоумен всё-таки принял участие в думских выборах, однако проиграл, уступив кандидату из "Единой России".
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