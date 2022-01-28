Эксперт Плотников назвал вероятную цель объединения ПФР и ФСС

Пенсионный фонд страхования (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) приняли решение объединиться, чтобы сократить бюджетные расходы. Такое мнение выразил директор по развитию пенсионного бизнеса инвестиционной группы "Русские фонды" Виталий Плотников.

"Это просто структурная реорганизация внебюджетных фондов, коими являются и ФСС, и ПФР. Они много лет жили раздельно, и никто от этого не страдал сильно. Сейчас появилась идея сделать единую структуру. Декларировалось, что такого рода реорганизация приведёт к оптимизации бюджетных расходов", — рассказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам Плотникова, из-за непрозрачности бюджетов таких организаций сложно будет оценить эффективность объединения структур. Общественности недоступны данные о том, сколько человек работает в ФСС и ПФР, сколько у них офисов и какую зарплату получают их сотрудники.