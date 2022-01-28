Американец арестован за попытку пронести пистолет через транзитную зону Шереметьево

Гражданин США Андрэ Хачатурян арестован за попытку пронести боевой пистолет и патроны к нему через транзитную зону аэропорта Шереметьево. О мере пресечения сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Константин Ким.

Инцидент произошёл ещё 26 декабря 2021 года. Мужчину задержали в транзитной зоне Шереметьево. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пистолет Glok-17 и патроны к нему, а позже ему предъявили обвинение в незаконном перемещении через российскую границу оружия и боеприпасов.

Хачатурян вину отрицает, ссылаясь на то, что работал в охранной фирме. На ношение оружия у него якобы было разрешение, только выданное американскими властями. Также правозащитник рассказал о жалобах обвиняемого на языковой барьер в общении с сокамерниками и сотрудниками СИЗО, поскольку владеет только английским и армянским.