Суд в Воронеже отправил сменившего пол мужчину в женскую колонию
Трансгендер был приговорён за сбыт наркотиков в особо крупном размере к трём годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
Женская исправительная колония. Фото © ТАСС / Юрий Тутов
По решению Советского районного суда Воронежа осуждённого трансгендерного мужчину отправили отбывать наказание в женскую колонию. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте суда.
Как уточняется, трансгендер был осуждён по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере на три года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. При этом приговор ему выносили как лицу мужского пола и отбывать срок он должен был в мужской колонии. Однако суд установил, что гражданин изменил пол: изначально был женщиной, но решил стать мужчиной. При этом документы он официально сменил ещё до своего ареста и суда.
Суд отменил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение врачебной комиссии о выдаче гражданину справки об изменении пола. Также были признаны недействительными справка об изменении пола и заключение отдела ЗАГС о внесении изменений во все записи актов гражданского состояния. В итоге Советский районный суд Воронежа разъяснил приговор и указал, что осуждённый будет отбывать наказание в женской колонии.
А ранее пластический хирург Абозин определил, может ли жена Макрона быть трансгендером. Он отметил, что массивный подбородок добавляет маскулинности чертам лица первой леди.
Лента новостей
Лавров: Спецборт из Германии в Омск для Навального был заказан за день до "отравления"
сегодня в 14:43
На фасаде Новой Третьяковки появится работа победителя конкурса современного уличного искусства
сегодня в 14:37
В фитнес-клубе, где погибла дочь актёра Конкина, нашли серьёзные нарушения
сегодня в 14:34
Комментариев: 0