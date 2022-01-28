НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Суд в Воронеже отправил сменившего пол мужчину в женскую колонию

Трансгендер был приговорён за сбыт наркотиков в особо крупном размере к трём годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

28 января, 14:47
<p>Женская исправительная колония. Фото © ТАСС / Юрий Тутов</p>

Женская исправительная колония. Фото © ТАСС / Юрий Тутов

По решению Советского районного суда Воронежа осуждённого трансгендерного мужчину отправили отбывать наказание в женскую колонию. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте суда.

Как уточняется, трансгендер был осуждён по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере на три года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. При этом приговор ему выносили как лицу мужского пола и отбывать срок он должен был в мужской колонии. Однако суд установил, что гражданин изменил пол: изначально был женщиной, но решил стать мужчиной. При этом документы он официально сменил ещё до своего ареста и суда.

Суд отменил решение суда первой инстанции и признал незаконным решение врачебной комиссии о выдаче гражданину справки об изменении пола. Также были признаны недействительными справка об изменении пола и заключение отдела ЗАГС о внесении изменений во все записи актов гражданского состояния. В итоге Советский районный суд Воронежа разъяснил приговор и указал, что осуждённый будет отбывать наказание в женской колонии.

В Швеции министерский пост впервые заняла женщина-трансгендер

В Швеции министерский пост впервые заняла женщина-трансгендер

А ранее пластический хирург Абозин определил, может ли жена Макрона быть трансгендером. Он отметил, что массивный подбородок добавляет маскулинности чертам лица первой леди.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1