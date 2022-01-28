Суд в Воронеже отправил сменившего пол мужчину в женскую колонию

Как уточняется, трансгендер был осуждён по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере на три года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. При этом приговор ему выносили как лицу мужского пола и отбывать срок он должен был в мужской колонии. Однако суд установил, что гражданин изменил пол: изначально был женщиной, но решил стать мужчиной. При этом документы он официально сменил ещё до своего ареста и суда.