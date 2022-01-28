В фитнес-клубе, где погибла дочь актёра Конкина, нашли серьёзные нарушения

В московском фитнес-клубе в Москве, где утонула дочь актёра Владимира Конкина София, Роспотребнадзор в ходе проверки нашёл серьёзные нарушения планировки бассейна и микроклимата. Именно они могли привести к гибели девушки, рассказал адвокат отца погибшей Михаил Бахрех в беседе с телеканалом "360".

"Найдено очень серьёзное нарушение внутренней планировки бассейна. В результате этого архитектурного нарушения другие посетители долгое время могли не видеть то, что с Софией Конкиной произошло несчастье. Потому что её заметили довольно поздно, она уже несколько минут лежала лицом в воде. Были в бассейне и другие посетители, но они этого не видели — как раз из-за нарушения внутренней планировки", — сказал адвокат.

Кроме того, проверяющие выяснили, что в бассейне не поддерживалась нужная температура воды, что также могло стать причиной трагедии. Из-за слишком холодной воды у погибшей могло свести мышцы, после чего она потеряла контроль над телом и ушла под воду. В то же время, если вода была более тёплой, чем положено в соответствии с государственным регулированием, это могло быть причиной потери сознания, отметил Бахрех.

Помимо этого, в ходе проверки выявили нарушения по ознакомлению посетителей с техникой безопасности. Как рассказал адвокат, посетители не были реально ознакомлены с правилами. По его словам, они, возможно, что-то подписывали, но им не разъясняли правила подробно, что тоже является нарушением закона "О защите прав потребителей".