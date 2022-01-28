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В фитнес-клубе, где погибла дочь актёра Конкина, нашли серьёзные нарушения

По словам адвоката семьи, за все нарушения были выписаны штрафы, а владелица фитнес-клуба их даже не оспаривала, что подтверждает связь между смертью девушки и действиями руководителя заведения.

28 января, 14:34
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644912575711074&set=pb.100005770113889.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">София Конкина</a></p>

Фото © Facebook / София Конкина

В московском фитнес-клубе в Москве, где утонула дочь актёра Владимира Конкина София, Роспотребнадзор в ходе проверки нашёл серьёзные нарушения планировки бассейна и микроклимата. Именно они могли привести к гибели девушки, рассказал адвокат отца погибшей Михаил Бахрех в беседе с телеканалом "360".

"Найдено очень серьёзное нарушение внутренней планировки бассейна. В результате этого архитектурного нарушения другие посетители долгое время могли не видеть то, что с Софией Конкиной произошло несчастье. Потому что её заметили довольно поздно, она уже несколько минут лежала лицом в воде. Были в бассейне и другие посетители, но они этого не видели — как раз из-за нарушения внутренней планировки", — сказал адвокат.

Кроме того, проверяющие выяснили, что в бассейне не поддерживалась нужная температура воды, что также могло стать причиной трагедии. Из-за слишком холодной воды у погибшей могло свести мышцы, после чего она потеряла контроль над телом и ушла под воду. В то же время, если вода была более тёплой, чем положено в соответствии с государственным регулированием, это могло быть причиной потери сознания, отметил Бахрех.

СК завершил расследование дела о гибели дочери Владимира Конкина

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Помимо этого, в ходе проверки выявили нарушения по ознакомлению посетителей с техникой безопасности. Как рассказал адвокат, посетители не были реально ознакомлены с правилами. По его словам, они, возможно, что-то подписывали, но им не разъясняли правила подробно, что тоже является нарушением закона "О защите прав потребителей".

Бахрех добавил, что за все нарушения выписаны штрафы, а владелица фитнес-клуба их даже не оспаривала. Таким образом, нарушения фактически были признаны подсудимым, что подтверждает причинно-следственную связь между гибелью Конкиной и действиями руководителя заведения, считает адвокат.

Конкин рассказал про мистическое явление на девятый день после смерти дочери

Конкин рассказал про мистическое явление на девятый день после смерти дочери

Напомним, София Конкина умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Отец девушки, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем. Однако спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба. Кроме того, в этом же фитнес-клубе мёртвым был найден ещё один мужчина. Уточняется, что 57-летний погибший работал менеджером.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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