В фитнес-клубе, где погибла дочь актёра Конкина, нашли серьёзные нарушения
По словам адвоката семьи, за все нарушения были выписаны штрафы, а владелица фитнес-клуба их даже не оспаривала, что подтверждает связь между смертью девушки и действиями руководителя заведения.
Фото © Facebook / София Конкина
В московском фитнес-клубе в Москве, где утонула дочь актёра Владимира Конкина София, Роспотребнадзор в ходе проверки нашёл серьёзные нарушения планировки бассейна и микроклимата. Именно они могли привести к гибели девушки, рассказал адвокат отца погибшей Михаил Бахрех в беседе с телеканалом "360".
"Найдено очень серьёзное нарушение внутренней планировки бассейна. В результате этого архитектурного нарушения другие посетители долгое время могли не видеть то, что с Софией Конкиной произошло несчастье. Потому что её заметили довольно поздно, она уже несколько минут лежала лицом в воде. Были в бассейне и другие посетители, но они этого не видели — как раз из-за нарушения внутренней планировки", — сказал адвокат.
Кроме того, проверяющие выяснили, что в бассейне не поддерживалась нужная температура воды, что также могло стать причиной трагедии. Из-за слишком холодной воды у погибшей могло свести мышцы, после чего она потеряла контроль над телом и ушла под воду. В то же время, если вода была более тёплой, чем положено в соответствии с государственным регулированием, это могло быть причиной потери сознания, отметил Бахрех.
Помимо этого, в ходе проверки выявили нарушения по ознакомлению посетителей с техникой безопасности. Как рассказал адвокат, посетители не были реально ознакомлены с правилами. По его словам, они, возможно, что-то подписывали, но им не разъясняли правила подробно, что тоже является нарушением закона "О защите прав потребителей".
Бахрех добавил, что за все нарушения выписаны штрафы, а владелица фитнес-клуба их даже не оспаривала. Таким образом, нарушения фактически были признаны подсудимым, что подтверждает причинно-следственную связь между гибелью Конкиной и действиями руководителя заведения, считает адвокат.
Напомним, София Конкина умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Отец девушки, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем. Однако спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба. Кроме того, в этом же фитнес-клубе мёртвым был найден ещё один мужчина. Уточняется, что 57-летний погибший работал менеджером.
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