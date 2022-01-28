Лукашенко пошутил о незнании принципов демократии: Я же диктатор
По его утверждению, в мире нет кем-то установленных демократических стандартов. Однако чтобы двигаться вперёд, в обществе должна быть дисциплина, несмотря на многообразие точек зрения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Орловский Павел
Глава Белоруссии Александр Лукашенко иронично назвал себя "диктатором", отвечая на вопрос о своём видении принципов демократии в ходе послания к народу и парламенту.
"Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", — пошутил он, при этом добавив, что сейчас нет установленных демократических стандартов. Так, в "свободном мире и оплоте демократии — США" по-своему трактуют эту форму правления, отметил руководитель Белоруссии.
Лукашенко напомнил, что демократия — это власть народа, это права людей. Но помимо прав есть ещё и обязанности. А настоящая свобода граждан должна оставаться в рамках закона. По его словам, в обществе могут быть разные точки зрения, но, чтобы двигаться вперёд, в стране должна быть дисциплина, подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко предложил белорусам заняться земледелием, чтобы "дури было меньше в головах". Глава государства также уверен, что физический труд на свежем воздухе станет хорошей профилактикой против ковида.
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