Лукашенко пошутил о незнании принципов демократии: Я же диктатор

Глава Белоруссии Александр Лукашенко иронично назвал себя "диктатором", отвечая на вопрос о своём видении принципов демократии в ходе послания к народу и парламенту.

"Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", — пошутил он, при этом добавив, что сейчас нет установленных демократических стандартов. Так, в "свободном мире и оплоте демократии — США" по-своему трактуют эту форму правления, отметил руководитель Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что демократия — это власть народа, это права людей. Но помимо прав есть ещё и обязанности. А настоящая свобода граждан должна оставаться в рамках закона. По его словам, в обществе могут быть разные точки зрения, но, чтобы двигаться вперёд, в стране должна быть дисциплина, подчеркнул он.