Один человек погиб при жёсткой посадке Ми-8 в Ульяновской области

Один человек погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области. По данным источника Лайфа, это 27-летний бортовой инженер, он скончался до прибытия медиков.

38-летний командир экипажа получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы. Ещё один член экипажа находится в тяжёлом состоянии.

Ранее Минздрав области подтвердил информацию о трёх пострадавших членах экипажа. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи.