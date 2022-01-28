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Один человек погиб при жёсткой посадке Ми-8 в Ульяновской области

38-летний командир экипажа получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы. Ещё один член экипажа находится в тяжёлом состоянии.

28 января, 14:03

Фото © Shutterstock

Один человек погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области. По данным источника Лайфа, это 27-летний бортовой инженер, он скончался до прибытия медиков.

38-летний командир экипажа получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы. Ещё один член экипажа находится в тяжёлом состоянии.

Ранее Минздрав области подтвердил информацию о трёх пострадавших членах экипажа. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи.

Напомним, военный вертолёт Ми-8 вылетел с аэродрома Мулино в Нижегородской области и направился в аэропорт Ульяновск-Восточный. По данным Лайфа, в районе посёлка Дубки судно совершило жёсткую посадку на лёд.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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