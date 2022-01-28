"Это смешно": Циципас назвал Медведева "незрелым человеком" после скандала на Australian Open

"Это определённо смешно. Я не обращаю внимания на такие вещи, потому что знаю, что некоторые спортсмены делают такое, чтобы сбить тебя с толку. Это может быть тактикой. Но ничего страшного, он (Медведев. — Прим. Лайфа) не самый зрелый человек на свете", — приводит слова Циципаса Reuters.