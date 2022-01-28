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"Это смешно": Циципас назвал Медведева "незрелым человеком" после скандала на Australian Open

Ранее россиянин сумел выйти в решающий матч турнира, где встретится с Рафаэлем Надалем.

28 января, 14:02

1/2 финала теннисного турнира Australian Open: Стефанос Циципас – Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAVE HUNT

Греческий теннисист Стефанос Циципас после полуфинала Australian Open раскритиковал россиянина Даниила Медведева из-за его конфликта с судьёй в конце второго сета.

"Это определённо смешно. Я не обращаю внимания на такие вещи, потому что знаю, что некоторые спортсмены делают такое, чтобы сбить тебя с толку. Это может быть тактикой. Но ничего страшного, он (Медведев. — Прим. Лайфа) не самый зрелый человек на свете", — приводит слова Циципаса Reuters.

"Какой ты глупый": Медведев сорвался на судью во время полуфинала Australian Open из-за отца Циципаса

"Какой ты глупый": Медведев сорвался на судью во время полуфинала Australian Open из-за отца Циципаса

Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса. В решающем матче он встретится с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем. По ходу второго сета Медведев сорвался на судью матча из-за отца Циципаса, который делал свои комментарии по ходу встречи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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