"Это смешно": Циципас назвал Медведева "незрелым человеком" после скандала на Australian Open
Ранее россиянин сумел выйти в решающий матч турнира, где встретится с Рафаэлем Надалем.
1/2 финала теннисного турнира Australian Open: Стефанос Циципас – Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА / DAVE HUNT
Греческий теннисист Стефанос Циципас после полуфинала Australian Open раскритиковал россиянина Даниила Медведева из-за его конфликта с судьёй в конце второго сета.
"Это определённо смешно. Я не обращаю внимания на такие вещи, потому что знаю, что некоторые спортсмены делают такое, чтобы сбить тебя с толку. Это может быть тактикой. Но ничего страшного, он (Медведев. — Прим. Лайфа) не самый зрелый человек на свете", — приводит слова Циципаса Reuters.
"Какой ты глупый": Медведев сорвался на судью во время полуфинала Australian Open из-за отца Циципаса
Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса. В решающем матче он встретится с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем. По ходу второго сета Медведев сорвался на судью матча из-за отца Циципаса, который делал свои комментарии по ходу встречи.
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