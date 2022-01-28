Британский актёр Нортон рассказал о мечте "иметь русские корни"

Он увидел мистику в том, что ему часто приходится играть русских персонажей в кинолентах. К слову, это его только радует.

Английский актёр Джеймс Нортон был бы рад обнаружить в своей родословной русских предков. Он признался в искренней любви к снежным зимам в России и восхитился Невой, закованной во льдах. Артист посетовал, что такой "сказочной зимней обстановки" нет в Великобритании.

"Я начинаю подозревать, что чего-то не знаю в истории своих предков. Вдруг мой какой-то прапрадед был русским. Очень часто я играю русских или людей, имеющих отношение к России. Я бы был счастлив, если бы у меня и правда оказались русские корни", — признался Нортон в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Актёр приехал в Северную столицу на презентацию нового фильма со своим участием "Один на один", где режиссёром выступил Уберто Пазолини. Нортон не первый раз в зимнем Петербурге. Российским зрителям он известен по сериалам "Макмафия" и "Война и мир", где сыграл русских персонажей.