НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Британский актёр Нортон рассказал о мечте "иметь русские корни"

Он увидел мистику в том, что ему часто приходится играть русских персонажей в кинолентах. К слову, это его только радует.

28 января, 13:58
<p>Актёр Джеймс Нортон. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Актёр Джеймс Нортон. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Английский актёр Джеймс Нортон был бы рад обнаружить в своей родословной русских предков. Он признался в искренней любви к снежным зимам в России и восхитился Невой, закованной во льдах. Артист посетовал, что такой "сказочной зимней обстановки" нет в Великобритании.

"Я начинаю подозревать, что чего-то не знаю в истории своих предков. Вдруг мой какой-то прапрадед был русским. Очень часто я играю русских или людей, имеющих отношение к России. Я бы был счастлив, если бы у меня и правда оказались русские корни", — признался Нортон в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Актёр приехал в Северную столицу на презентацию нового фильма со своим участием "Один на один", где режиссёром выступил Уберто Пазолини. Нортон не первый раз в зимнем Петербурге. Российским зрителям он известен по сериалам "Макмафия" и "Война и мир", где сыграл русских персонажей.

Ролик Безрукова к 20-летию "Бригады" набрал более 2,5 млн просмотров

Ролик Безрукова к 20-летию "Бригады" набрал более 2,5 млн просмотров

Ранее актёр и телеведущий Андрей Ургант рассказал, как его семья пережила годы блокады Ленинграда. Он заметил, что его мама, актриса кино и театра Нина Ургант, была в оккупации, а другие родственники находились в городе Даугавпилсе в Латвии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1