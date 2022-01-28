У мамы погибшего в Южноуральске мальчика случился выкидыш при попытке спасти его из огня
По словам собеседницы Лайфа, она сделала всё, что смогла, хотя, наверное, сама должна была сгореть, но вытащить из горящего здания своего ребёнка.
Кадр из видео © LIFE
Мать погибшего в Южноуральске мальчика прокомментировала произошедшее. Видео © LIFE
Мать погибшего при пожаре в Южноуральске мальчика в беседе с Лайфом эмоционально отреагировала на звучащие в свой адрес упрёки. Оказалось, что роковой ночью она потеряла сразу двух детей — у неё случился выкидыш.
По словам женщины, она не раз жаловалась на плохую проводку, однако не получала никакого ответа. Собеседница Лайфа говорит, что ей в ответ "улыбались и махали вот так вот руками". Теперь же гораздо проще всё свалить на неё, чем разбираться в причинах гибели её сына. Она также говорит, что сотрудники МЧС долго разворачивали свою технику, а мальчика нашли только спустя полчаса после пожара. Кроме того, один из сотрудников обвинил её в том, что возгорание устроила она сама.
"Даже не искали его, когда я говорила, что там ещё один ребёнок есть. Вот так и передайте всей стране, прежде чем меня обвинять в чём-то", — отметила она.
Мать погибшего рассказала, что пыталась найти детей в пожаре, несмотря на обгоревшие обломки и стёкла в коленях. По её словам, она сделала всё, что смогла, хотя, наверное, сама должна была сгореть там, но вытащить своего ребёнка. Женщина также уточнила, что никто даже не предложил оказать ей психологическую помощь.
"Все не знают, как я, что я испытываю. Никто не знает. Никто. Не надо эту боль, я не объясню эту боль. Я не смогу объяснить. Я буду хоронить этого ребёнка. И я уже сказала, что я его рядом с папой положу", — заключила собеседница Лайфа.
Напомним, в результате пожара в трёхэтажном многоквартирном доме в городе Южноуральске погиб четырёхлетний ребёнок, которого летом 2021 года заметили спящим у обочины дороги. Органы опеки после того случая стали следить за многодетной семьёй, однако оснований для лишения матери родительских прав не было, ведь она заботилась о детях. Возгорание началось в соседней квартире.
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