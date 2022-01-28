У мамы погибшего в Южноуральске мальчика случился выкидыш при попытке спасти его из огня

Мать погибшего в Южноуральске мальчика прокомментировала произошедшее. Видео © LIFE

Мать погибшего при пожаре в Южноуральске мальчика в беседе с Лайфом эмоционально отреагировала на звучащие в свой адрес упрёки. Оказалось, что роковой ночью она потеряла сразу двух детей — у неё случился выкидыш.

По словам женщины, она не раз жаловалась на плохую проводку, однако не получала никакого ответа. Собеседница Лайфа говорит, что ей в ответ "улыбались и махали вот так вот руками". Теперь же гораздо проще всё свалить на неё, чем разбираться в причинах гибели её сына. Она также говорит, что сотрудники МЧС долго разворачивали свою технику, а мальчика нашли только спустя полчаса после пожара. Кроме того, один из сотрудников обвинил её в том, что возгорание устроила она сама.

"Даже не искали его, когда я говорила, что там ещё один ребёнок есть. Вот так и передайте всей стране, прежде чем меня обвинять в чём-то", — отметила она.

Мать погибшего рассказала, что пыталась найти детей в пожаре, несмотря на обгоревшие обломки и стёкла в коленях. По её словам, она сделала всё, что смогла, хотя, наверное, сама должна была сгореть там, но вытащить своего ребёнка. Женщина также уточнила, что никто даже не предложил оказать ей психологическую помощь.