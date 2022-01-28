Мишустин поручил ФАС максимально быстро реагировать на изменения цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) продолжать следить за ситуацией со стоимостью продуктов питания и максимально быстро реагировать на изменения цен.

"Важно максимально быстро реагировать на изменения ценовой ситуации и, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и делать это, конечно, системно", — заявил Мишустин на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

Кроме того, премьер поручил Министерству сельского хозяйства РФ в усиленном режиме следить за стоимостью продовольствия. Заслушав доклад о ситуации с ценами, он отметил, что этот вопрос нужно держать на постоянном контроле. По его мнению, тема требует детального внимания.

"Я также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами. И мы с ним тоже в постоянном контакте", — сказал глава кабмина, поручив Шаскольскому взять вопрос на особый контроль.