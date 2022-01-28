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Мишустин поручил ФАС максимально быстро реагировать на изменения цен на продукты

Глава кабмина отметил, что этот вопрос нужно держать на постоянном контроле. По его мнению, тема требует детального внимания.

28 января, 13:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) продолжать следить за ситуацией со стоимостью продуктов питания и максимально быстро реагировать на изменения цен.

"Важно максимально быстро реагировать на изменения ценовой ситуации и, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и делать это, конечно, системно", — заявил Мишустин на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

Кроме того, премьер поручил Министерству сельского хозяйства РФ в усиленном режиме следить за стоимостью продовольствия. Заслушав доклад о ситуации с ценами, он отметил, что этот вопрос нужно держать на постоянном контроле. По его мнению, тема требует детального внимания.

"Я также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами. И мы с ним тоже в постоянном контакте", — сказал глава кабмина, поручив Шаскольскому взять вопрос на особый контроль.

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Ранее Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на ковид. Согласно распоряжению, ведомству необходимо доложить об итогах до 1 февраля.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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