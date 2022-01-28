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Столичные коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за снежной бури

Работы по очищению территории столицы будут вестись круглосуточно, для этого власти задействуют около 12,5 тысячи единиц техники.

28 января, 14:16

Фото © Pixabay

В ближайшие четыре дня жителей столицы ожидает снежная буря. В некоторых районах города уровень снега может вырасти до 20 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Для уборки города задействуем около 12,5 тысячи единиц техники. Работы будут проводиться круглосуточно. Службы коммунального хозяйства Москвы переведены в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города, проезд транспорта, проход пешеходов по всем магистралям, тротуарам, дворовым территориям", приводятся слова Бирюкова на сайте мэра Москвы.

Он отметил, что город уже готовится к сильному снегопаду. В данный момент службы очищают ключевые транспортные магистрали. По словам заместителя мэра, в январе в столице уже выпало в 1,6 раза больше снега, чем обычно.

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Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил о приближающихся к Москве продолжительных снегопадах. Всему виной станут циклоны "Надя" и "Мария", из-за которых сугробы в столице впервые в сезоне могут подрасти до полуметровой высоты, заявил синоптик.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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