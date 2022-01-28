Столичные коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за снежной бури

В ближайшие четыре дня жителей столицы ожидает снежная буря. В некоторых районах города уровень снега может вырасти до 20 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Для уборки города задействуем около 12,5 тысячи единиц техники. Работы будут проводиться круглосуточно. Службы коммунального хозяйства Москвы переведены в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить нормальную комфортную работу на территории города, проезд транспорта, проход пешеходов по всем магистралям, тротуарам, дворовым территориям", — приводятся слова Бирюкова на сайте мэра Москвы.

Он отметил, что город уже готовится к сильному снегопаду. В данный момент службы очищают ключевые транспортные магистрали. По словам заместителя мэра, в январе в столице уже выпало в 1,6 раза больше снега, чем обычно.