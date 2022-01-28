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Москвич выпал с четвёртого этажа при попытке сбежать из квартиры, чтобы не мыть пол

С помощью проводов от удлинителей ненавистник уборки попытался спуститься вниз через окно, но сорвался.

28 января, 14:13

Фото © Shutterstock

32-летний москвич выпал из окна четвёртого этажа и попал в больницу. Оказалось, что таким образом мужчина пытался сбежать от своей девушки, которая заставляла его навести порядок в квартире, пишет "Мосмонитор".

Причиной конфликта стал сок. Молодой человек пролил напиток, а возлюбленная попросила его убрать за собой, но услышала отказ. Тогда девушка заперла парня в квартире и не выпускала, пока тот не помоет пол. Мужчина не сдавался, с помощью проводов от удлинителей он попытался спуститься вниз через окно, но сорвался. К счастью, всё обошлось лишь переломом ноги. Однако инцидентом заинтересовались правоохранители. Полиция сейчас проводит проверку.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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