Британский военный эксперт Кларк окрестил российскую подлодку "убийцей городов"

По словам Кларка, корабль предназначен для перевозки смертоносных торпед "Посейдон", а его размер вдвое больше британских субмарин, что позволяет ей выпускать меньшую подлодку и подводные дроны. Он уточнил, что дроны атомохода способны повредить подводные кабели, от которых зависит экономика и связь Великобритании.