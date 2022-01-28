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Британский военный эксперт Кларк окрестил российскую подлодку "убийцей городов"

По словам специалиста, субмарина предназначена для перевозки смертоносных торпед "Посейдон", а её размер позволяет спрятать внутри ещё один корабль.

28 января, 14:31
<p>Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород". Фото © <a href="https://bmpd.livejournal.com/4337924.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bmpd.livejournal.com</a></p>

Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород". Фото © bmpd.livejournal.com

Российская атомная подводная лодка специального назначения К-329 "Белгород" прдставляет значительную опасность для Великобритании по нескольким причинам, считает военный эксперт Роб Кларк, слова которого приводит газета Daily Star.

По словам Кларка, корабль предназначен для перевозки смертоносных торпед "Посейдон", а его размер вдвое больше британских субмарин, что позволяет ей выпускать меньшую подлодку и подводные дроны. Он уточнил, что дроны атомохода способны повредить подводные кабели, от которых зависит экономика и связь Великобритании.

"Это настоящий убийца городов", — заключил специалист.

Носитель ядерного беспилотника "Посейдон" готов к выходу в море

Носитель ядерного беспилотника "Посейдон" готов к выходу в море

Ранее Лайф рассказывал, что субмарина-гигант "Белгород" будет оснащена секретным ядерным оружием. Возможно, подводная лодка сможет нести не только гражданское оборудование, но и стратегический беспилотный глубоководный аппарат "Статус-6".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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