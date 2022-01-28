Появилось видео с зоны крушения военного Ми-8, к которому не дают пробиться туман и сугробы
На снегоходе к воздушному судну отправился фельдшер, который окажет первую помощь пострадавшим членам экипажа.
© LIFE
Обстановка у берега реки, на которую приземлился вертолёт Ми-8. Видео © LIFE
К месту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области прибыли первые спасатели, однако подобраться к воздушному судну им пока не удаётся. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
В районе ЧП — глубокие сугробы. Осложняет ситуацию густой туман. В результате к вертолёту на снегоходе отправился фельдшер, который окажет первую помощь пострадавшим (их двое). По данным Лайфа, один из членов экипажа находится в тяжёлом состоянии.
Напомним, военный вертолёт Ми-8 вылетел с аэродрома Мулино в Нижегородской области и направился в аэропорт Ульяновск-Восточный. По данным Лайфа, в районе посёлка Дубки судно совершило жёсткую посадку на лёд.
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