Появилось видео с зоны крушения военного Ми-8, к которому не дают пробиться туман и сугробы

Обстановка у берега реки, на которую приземлился вертолёт Ми-8. Видео © LIFE

К месту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области прибыли первые спасатели, однако подобраться к воздушному судну им пока не удаётся. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

В районе ЧП — глубокие сугробы. Осложняет ситуацию густой туман. В результате к вертолёту на снегоходе отправился фельдшер, который окажет первую помощь пострадавшим (их двое). По данным Лайфа, один из членов экипажа находится в тяжёлом состоянии.