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На фасаде Новой Третьяковки появится работа победителя конкурса современного уличного искусства

Проект украсит размещённый ранее мурал, представленный в прошлом году ко дню рождения галереи. Кроме того, автор лучшей картины получит денежный приз.

28 января, 14:37
<p>© ТАСС / Гердо Владимир</p>

© ТАСС / Гердо Владимир

На фасаде Новой Третьяковки в Москве появится работа одного из российских художников. Какого именно, определит конкурс, организованный Московской международной биеннале современного искусства, парком Горького, Российским движением школьников и самой галереей.

Как рассказала президент Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская, конкурс стал продолжением проекта, который был реализован в день рождения галереи. Тогда в колоннаде здания была сделана специальная конструкция — мурал. Теперь же организаторы решили дать возможность художникам со всей России предложить свои варианты работ для этого мурала.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 января по 28 февраля на сайте Московской биеннале. Вместе с ними конкурсантам необходимо представить как минимум две работы. Проект победителя будет реализован на мурале в начале лета, а художника к тому же ждёт денежный приз.

Вместе с основным конкурсом организаторы отберут лучшие работы среди молодых талантов. Так, к участию допускаются несовершеннолетние в возрасте от 8 до 18 лет. Все они будут поделены на три возрастные категории, а их картины по итогу разместят на отдельной стене.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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