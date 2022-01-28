Лавров: Спецборт из Германии в Омск для Навального был заказан за день до "отравления"
Кроме того, по словам главы российского дипведомства, немцы заранее обратились к ОЗХО и попросили оказать помощь в расследовании инцидента.
Фото © Instagram / navalny
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что у Запада нет оснований обвинять Россию в причастности к якобы отравлению Алексея Навального. По его мнению, вся история с блогером затеяна с целью провокации. В интервью радиостанциям Лавров рассказал, что в этом деле есть много интересных деталей.
Например, по словам главы дипведомства, спецборт из Германии в Омск, на котором увезли Навального, был заказан за день до "отравления". Тогда же ФРГ попросила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге оказать помощь в расследовании инцидента. Также Лавров напомнил, что, когда Навальный лежал в немецкой больнице, к нему приходили представители американской разведки.
"Адвокат Навального обвиняет [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Пескова, что он обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ. И требует представить доказательства. Но доказательства какие — ну посещали его сотрудники американской разведки в больнице. О чём Дмитрий Песков и сказал", — отметил Лавров.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, когда ему стало плохо на борту рейса Томск – Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января 2021 года. Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: блогеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
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