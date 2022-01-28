Лавров: Спецборт из Германии в Омск для Навального был заказан за день до "отравления"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что у Запада нет оснований обвинять Россию в причастности к якобы отравлению Алексея Навального. По его мнению, вся история с блогером затеяна с целью провокации. В интервью радиостанциям Лавров рассказал, что в этом деле есть много интересных деталей.

Например, по словам главы дипведомства, спецборт из Германии в Омск, на котором увезли Навального, был заказан за день до "отравления". Тогда же ФРГ попросила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге оказать помощь в расследовании инцидента. Также Лавров напомнил, что, когда Навальный лежал в немецкой больнице, к нему приходили представители американской разведки.