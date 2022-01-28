Токаев назвал системную коррупцию спусковым крючком январских протестов в Казахстане
По его словам, не допустить ещё большего кровопролития власти смогли благодаря сплочённости, солидарности, мужеству, сознательности граждан.
Астана во время протестов. Фото © LIFE / Антон Старков
Спусковым крючком январских протестов в Казахстане стала системная коррупция, но благодаря сплочённости граждан страны во время беспорядков удалось предотвратить разрушение государственности. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на съезде правящей партии "Нур Отан".
"В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и в конечном итоге на захват власти... Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений", — отметил он.
Токаев подчеркнул, что справиться с трудностями Казахстан смог благодаря сплочённости, солидарности, мужеству, сознательности граждан. Он также заявил, что "Нур Отан" должна быть в авангарде "беспощадной борьбы с коррупцией".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
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