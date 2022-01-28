Токаев назвал системную коррупцию спусковым крючком январских протестов в Казахстане

Спусковым крючком январских протестов в Казахстане стала системная коррупция, но благодаря сплочённости граждан страны во время беспорядков удалось предотвратить разрушение государственности. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на съезде правящей партии "Нур Отан".

"В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и в конечном итоге на захват власти... Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений", — отметил он.