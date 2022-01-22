В Казахстане после массовых беспорядков было арестовано 782 человека

В Казахстане более 780 задержанных были арестованы по уголовным делам, возбуждённым после массовых беспорядков и актов терроризма в республике. Об этом сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

"По этим делам задержано 970 подозреваемых, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определён домашний арест", — сообщил представитель прокуратуры.

В настоящее время следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, 45 из них — по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам, 15 — по фактам убийств. Кроме того, расследуются дела по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка.

Килымжанов добавил, что наибольшее число арестованных — 464 человека — приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Также в рамках одного дела могут задерживаться несколько подозреваемых.