В Казахстане после массовых беспорядков было арестовано 782 человека
Сейчас в республике расследуется 819 уголовных дел: 45 из них — по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам, 15 — по фактам убийств.
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В Казахстане более 780 задержанных были арестованы по уголовным делам, возбуждённым после массовых беспорядков и актов терроризма в республике. Об этом сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.
"По этим делам задержано 970 подозреваемых, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определён домашний арест", — сообщил представитель прокуратуры.
В настоящее время следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, 45 из них — по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам, 15 — по фактам убийств. Кроме того, расследуются дела по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка.
Килымжанов добавил, что наибольшее число арестованных — 464 человека — приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам. Также в рамках одного дела могут задерживаться несколько подозреваемых.
Ранее стало известно, что после беспорядков в Казахстане возбудили 1822 уголовных дела. В республике продолжается выполнение задач по обеспечению правопорядка в регионах с "красным" уровнем террористической опасности.
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