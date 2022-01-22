НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ЗАГСах Ростовской области вновь разрешили смеяться

Запрет на громкие разговоры и распитие спиртного оставили в силе.

22 января, 12:20

© Pixabay

Ростовские ЗАГСы спустя сутки после запрета вновь разрешили гостям смеяться. Соответствующее сообщение появилось на странице управления ЗАГС Ростовской области в соцсетях.

В загсах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания

В загсах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания

Несколько дней назад ведомство опубликовало обновлённый документ, в котором были перечислены правила поведения на церемониях бракосочетания. Среди прочего жителей региона смутил пункт про смех. В результате после общественного резонанса правила решили изменить, при этом оставив запрет на громкие разговоры и распитие спиртного.

"Новая формулировка: громкие разговоры и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что предприимчивые россияне попытались заработать на красивой дате "22.02.2022" и забронировали время в ЗАГСах на этот день, выставив бронь на продажу в Сети.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1