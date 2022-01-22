В ЗАГСах Ростовской области вновь разрешили смеяться

Ростовские ЗАГСы спустя сутки после запрета вновь разрешили гостям смеяться. Соответствующее сообщение появилось на странице управления ЗАГС Ростовской области в соцсетях.

Несколько дней назад ведомство опубликовало обновлённый документ, в котором были перечислены правила поведения на церемониях бракосочетания. Среди прочего жителей региона смутил пункт про смех. В результате после общественного резонанса правила решили изменить, при этом оставив запрет на громкие разговоры и распитие спиртного.

"Новая формулировка: громкие разговоры и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС", — говорится в сообщении.