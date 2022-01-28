Столтенберг: НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине
По его словам, пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на не входящую в альянс страну.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что блок не будет вводить свои военные силы на Украину в случае нападения на неё. Об этом он заявил на онлайн-конференции в Атлантическом совете.
"НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине", — подчеркнул Столтенберг.
По его словам, 5-я статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну, которая не входит в НАТО, а является партнёром организации. Генсек призвал чётко различать готовность альянса защищать свою территорию и оказание помощи Украине путём поставок и подготовки военных, по которым в НАТО есть определённые разногласия.
Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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