Столтенберг: НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что блок не будет вводить свои военные силы на Украину в случае нападения на неё. Об этом он заявил на онлайн-конференции в Атлантическом совете.

"НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, 5-я статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну, которая не входит в НАТО, а является партнёром организации. Генсек призвал чётко различать готовность альянса защищать свою территорию и оказание помощи Украине путём поставок и подготовки военных, по которым в НАТО есть определённые разногласия.