Украинская актриса Егорова публично поддержала Путина, и от неё открестилась родная дочь

Жители Незалежной раскритиковали украинскую актрису и телеведущую Снежану Егорову за слова в поддержку президента РФ Владимира Путина. Пост, посвящённый российскому лидеру и отношению к государству, она выложила на своей странице в "Фейсбуке", чем спровоцировала настоящий скандал.

"Да! Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять своё мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину", — написала Егорова в публикации.

В комментариях под постом украинцы, которые придерживаются русофобских взглядов, не стали молчать и начали критиковать и оскорблять телеведущую. Многие спросили, в своём ли она уме или же ей нужна помощь врачей. Также некоторые посоветовали Егоровой уехать за рубеж, а другие подметили, что сейчас на Украине крайне опасно делать подобные заявления.

Также по этому поводу высказалась и дочь актрисы. Она опубликовала неоднозначный комментарий, в котором буквально открестилась от матери.

"Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей", — написала девушка, добавив, что прекратила с ней общение и "пожалела, что когда-то зарегистрировала мать в соцсетях".