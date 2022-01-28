Украинская актриса Егорова публично поддержала Путина, и от неё открестилась родная дочь
Родственница отказалась общаться с матерью и пожалела, что когда-то зарегистрировала её в социальных сетях.
Украинская телеведущая Снежана Егорова. Фото © Facebook / Снежана Егорова
Жители Незалежной раскритиковали украинскую актрису и телеведущую Снежану Егорову за слова в поддержку президента РФ Владимира Путина. Пост, посвящённый российскому лидеру и отношению к государству, она выложила на своей странице в "Фейсбуке", чем спровоцировала настоящий скандал.
"Да! Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять своё мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину", — написала Егорова в публикации.
В комментариях под постом украинцы, которые придерживаются русофобских взглядов, не стали молчать и начали критиковать и оскорблять телеведущую. Многие спросили, в своём ли она уме или же ей нужна помощь врачей. Также некоторые посоветовали Егоровой уехать за рубеж, а другие подметили, что сейчас на Украине крайне опасно делать подобные заявления.
Также по этому поводу высказалась и дочь актрисы. Она опубликовала неоднозначный комментарий, в котором буквально открестилась от матери.
"Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей", — написала девушка, добавив, что прекратила с ней общение и "пожалела, что когда-то зарегистрировала мать в соцсетях".
Ранее Лайф сообщал, что Кива попал под уголовную статью из-за того, что поздравил Путина с днём рождения, записав ему видеообращение. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, из-за этого против парламентария завели дело о государственной измене.
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