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Украинская актриса Егорова публично поддержала Путина, и от неё открестилась родная дочь

Родственница отказалась общаться с матерью и пожалела, что когда-то зарегистрировала её в социальных сетях.

28 января, 15:08
<p>Украинская телеведущая Снежана Егорова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2415389865263334&set=pb.100003770338246.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Снежана Егорова</a></p>

Украинская телеведущая Снежана Егорова. Фото © Facebook / Снежана Егорова

Жители Незалежной раскритиковали украинскую актрису и телеведущую Снежану Егорову за слова в поддержку президента РФ Владимира Путина. Пост, посвящённый российскому лидеру и отношению к государству, она выложила на своей странице в "Фейсбуке", чем спровоцировала настоящий скандал.

"Да! Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять своё мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину", — написала Егорова в публикации.

В комментариях под постом украинцы, которые придерживаются русофобских взглядов, не стали молчать и начали критиковать и оскорблять телеведущую. Многие спросили, в своём ли она уме или же ей нужна помощь врачей. Также некоторые посоветовали Егоровой уехать за рубеж, а другие подметили, что сейчас на Украине крайне опасно делать подобные заявления.

Также по этому поводу высказалась и дочь актрисы. Она опубликовала неоднозначный комментарий, в котором буквально открестилась от матери.

"Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей", написала девушка, добавив, что прекратила с ней общение и "пожалела, что когда-то зарегистрировала мать в соцсетях".

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Ранее Лайф сообщал, что Кива попал под уголовную статью из-за того, что поздравил Путина с днём рождения, записав ему видеообращение. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, из-за этого против парламентария завели дело о государственной измене.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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