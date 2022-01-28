В Подольске бизнесмена похитили прямо во дворе его дома

В подмосковном Подольске неизвестные похитили бизнесмена прямо во дворе его дома, затолкав в машину с поддельными номерами. Как сообщает SHOT, в деле могут быть замешаны партнёры по бизнесу.

Четверо мужчин в масках напали на 63-летнего гендиректора компании "Чистый город" Вячеслава Чумаченко, посадили его в чёрную машину и скрылись. Номера на автомобиле были зарегистрированы на несуществующий адрес.

На следующий день консьержу дома неизвестный принёс документы и банковские карты Чумаченко. Сказал, что нашёл их на улице.

По данным телеграм-канала, в похищении могут быть замешаны партнёры по бизнесу — их двое. С одним из компаньонов у Чумаченко были накалённые отношения, которые привели к судебным тяжбам. Сейчас в деле разбирается СК, возбуждено дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору".