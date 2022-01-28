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В Подольске бизнесмена похитили прямо во дворе его дома

Его посадили в автомобиль, номера которого были зарегистрированы на несуществующий адрес.

28 января, 15:12
<p>Похищенный в Подольске бизнесмен. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/33924" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Похищенный в Подольске бизнесмен. Фото © SHOT

В подмосковном Подольске неизвестные похитили бизнесмена прямо во дворе его дома, затолкав в машину с поддельными номерами. Как сообщает SHOT, в деле могут быть замешаны партнёры по бизнесу.

Четверо мужчин в масках напали на 63-летнего гендиректора компании "Чистый город" Вячеслава Чумаченко, посадили его в чёрную машину и скрылись. Номера на автомобиле были зарегистрированы на несуществующий адрес.

На следующий день консьержу дома неизвестный принёс документы и банковские карты Чумаченко. Сказал, что нашёл их на улице.

По данным телеграм-канала, в похищении могут быть замешаны партнёры по бизнесу — их двое. С одним из компаньонов у Чумаченко были накалённые отношения, которые привели к судебным тяжбам. Сейчас в деле разбирается СК, возбуждено дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору".

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А ранее правоохранители задержали двух молодых жителей кубанской станицы Кущёвской, подозреваемых в убийстве мужчины, разбое, похищении людей и угоне автомобиля.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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