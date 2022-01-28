Столтенберг пригрозил разместить больше сил НАТО у границ России
Он отметил готовность развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тысяч военных на востоке альянса.
© Flickr / The U.S. Army
НАТО намерено разместить больше контингента у российских границ, если Москва применит силу против Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на онлайн-конференции в Атлантическом совете.
"Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО. НАТО должно быть готово развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тысяч военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса", — предупредил он.
Столтенберг вместе с тем заверил, что НАТО предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине, который включает предупреждения в адрес Москвы о последствиях её действий, а также оказание военной помощи Киеву.
Напомним, что НАТО утром 24 января объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 — в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к Военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
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