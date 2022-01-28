Столтенберг пригрозил разместить больше сил НАТО у границ России

НАТО намерено разместить больше контингента у российских границ, если Москва применит силу против Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на онлайн-конференции в Атлантическом совете.

"Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО. НАТО должно быть готово развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тысяч военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса", — предупредил он.

Столтенберг вместе с тем заверил, что НАТО предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине, который включает предупреждения в адрес Москвы о последствиях её действий, а также оказание военной помощи Киеву.