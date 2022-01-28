Минтруд официально подтвердил планы по объединению ПФР и ФСС в Социальный фонд
Предполагается, что формирование единой организации начнётся с 1 января 2023 года.
Прием граждан в пенсионном фонде РФ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Минтруд РФ официально подтвердил, что предлагает объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию, которая получит название Социальный фонд. Объединение планируется осуществить с 1 января 2023 года.
"С учётом введения единой цифровой платформы для администрирования выплат, введения единого тарифа, определения единого окна для обращения за мерами поддержки ("Госуслуги"), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки — единого контакт-центра предлагается объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования", — говорится в сообщении.
Ранее об этом сообщила газета "Коммерсант", предполагается, что благодаря объединению ПФР и ФСС упростится и получение социальных услуг. Координацией работы займётся Минтруд, а управление будет передано наблюдательному совету. Что касается правовой формы, учредителем внебюджетной организации выступит правительство.
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