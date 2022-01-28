Володин: Россия с Украиной воевать не будет
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
По его словам, нынешнее руководство Украины действует не в интересах собственного народа, постоянно рассказывая о российской "агрессии".
Россия не хочет воевать с Украиной. Чем быстрее это осознают в Верховной раде, тем будет лучше для всех. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в "Телеграме". Он подчеркнул, что все проблемы от того, что политические элиты Незалежной не думают о собственном народе.
"России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше. Строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан", — отметил Володин.
Он напомнил, что его предложение приехать в Москву на переговоры депутаты украинской Рады не приняли. "Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет", — объяснил он и добавил, что такое положение дел вполне устраивает США, которые делают всё, чтобы столкнуть лбами два государства.
Володин призвал киевские власти задуматься над тем, что за последние 30 лет уровень жизни на Украине упал. "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" — привёл слова Гоголя из "Тараса Бульбы" спикер.
Ранее Лайф писал, что Виктор Медведчук отметил важность создания "группы дружбы" между Госдумой и Радой. По его мнению, в нынешних условиях такое решение поможет разрядить обстановку и прийти к конструктивному диалогу. Вячеслав Володин, в свою очередь, пригласил на переговоры депутатов Верховной рады в Госдуму. Однако последние на предложение не ответили.