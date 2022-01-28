Володин: Россия с Украиной воевать не будет

По его словам, нынешнее руководство Украины действует не в интересах собственного народа, постоянно рассказывая о российской "агрессии".

Россия не хочет воевать с Украиной. Чем быстрее это осознают в Верховной раде, тем будет лучше для всех. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в "Телеграме". Он подчеркнул, что все проблемы от того, что политические элиты Незалежной не думают о собственном народе.

"России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше. Строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан", — отметил Володин.

Он напомнил, что его предложение приехать в Москву на переговоры депутаты украинской Рады не приняли. "Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет", — объяснил он и добавил, что такое положение дел вполне устраивает США, которые делают всё, чтобы столкнуть лбами два государства.