Столтенберг: НАТО не представляет угрозы для России

НАТО не является угрозой для России и не хочет вооружённого конфликта в Европе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"НАТО является оборонительным союзом, мы не представляем угрозы [для] России... НАТО не хочет нового вооружённого конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооружённый конфликт", — отметил он.

Столтенберг высказался за восстановление дипломатических контактов с РФ и заявил о готовности альянса сесть за стол "честных и добросовестных переговоров" по существу, о готовности обсудить "российские озабоченности".