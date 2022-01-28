Столтенберг: НАТО не представляет угрозы для России
Генсек альянса также заявил о готовности сесть за стол "честных и добросовестных переговоров" по существу.
Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency
НАТО не является угрозой для России и не хочет вооружённого конфликта в Европе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"НАТО является оборонительным союзом, мы не представляем угрозы [для] России... НАТО не хочет нового вооружённого конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооружённый конфликт", — отметил он.
Столтенберг высказался за восстановление дипломатических контактов с РФ и заявил о готовности альянса сесть за стол "честных и добросовестных переговоров" по существу, о готовности обсудить "российские озабоченности".
"Мы передали наши письменные предложения, по которым, как мы верим, будет возможно найти взаимопонимание по таким темам, как контроль над вооружениями, прозрачность военной активности и создание дополнительных линий связи между альянсом и Россией", — прокомментировал он ход переговоров по гарантиям безопасности.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0