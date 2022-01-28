"Набросил мешок и унёс" : В Екатеринбурге девочка придумала историю о похищении ребёнка, чтобы не идти на танцы

В Екатеринбурге девятилетняя девочка не хотела идти в кружок по танцам и не придумала ничего лучше, чем заявить о похищении ребёнка во дворе. Историю опубликовали в группе соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург".

Как уточняется, в полицию поступил вызов от женщины с информацией о похищении мальчика. Она отметила, что о произошедшем узнала от своей дочери, которая находилась дома вдвоём с сестрой. Сама женщина в это время была на работе.

"Дочь рассказала, что видела из окна, как на улице незнакомый мужчина набросил на мальчика мешок и унёс в неизвестном направлении. Встревоженная гражданка велела дочери ждать её дома, а сама позвонила в полицию", — рассказали в региональном УМВД.

Приехавшие на место полицейские, представители подразделения по делам несовершеннолетних и участковые взялись расследовать похищение мальчика. А начали они с опроса свидетеля — девочки, которая якобы всё видела своими глазами. Школьница стала описывать одежду ребёнка и уверяла, что говорит чистую правду. Однако правоохранители не стали верить ей на слово и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах действительно был мальчик с описанными приметами. Он гулял во дворе, однако его никто не похищал.

В итоге девочка созналась, что придумала эту историю. Она рассказала, что очень не хотела идти в кружок по танцам, но мать не позволяла ей пропускать дополнительные занятия.