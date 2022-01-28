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"Набросил мешок и унёс" : В Екатеринбурге девочка придумала историю о похищении ребёнка, чтобы не идти на танцы

Школьница стала описывать одежду "украденного" мальчика и уверяла, что говорит чистую правду. Но правоохранители не стали верить ей на слово и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения.

28 января, 16:03
<p>Кадры двора, где якобы похитили ребёнка. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-32182751_6655331" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Типичный Екатеринбург"</a></p>

Кадры двора, где якобы похитили ребёнка. Фото © VK / "Типичный Екатеринбург"

В Екатеринбурге девятилетняя девочка не хотела идти в кружок по танцам и не придумала ничего лучше, чем заявить о похищении ребёнка во дворе. Историю опубликовали в группе соцсети "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург".

Как уточняется, в полицию поступил вызов от женщины с информацией о похищении мальчика. Она отметила, что о произошедшем узнала от своей дочери, которая находилась дома вдвоём с сестрой. Сама женщина в это время была на работе.

"Дочь рассказала, что видела из окна, как на улице незнакомый мужчина набросил на мальчика мешок и унёс в неизвестном направлении. Встревоженная гражданка велела дочери ждать её дома, а сама позвонила в полицию", — рассказали в региональном УМВД.

Родные пропавшей под Волгоградом школьницы считают, что её похитили

Родные пропавшей под Волгоградом школьницы считают, что её похитили

Приехавшие на место полицейские, представители подразделения по делам несовершеннолетних и участковые взялись расследовать похищение мальчика. А начали они с опроса свидетеля — девочки, которая якобы всё видела своими глазами. Школьница стала описывать одежду ребёнка и уверяла, что говорит чистую правду. Однако правоохранители не стали верить ей на слово и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах действительно был мальчик с описанными приметами. Он гулял во дворе, однако его никто не похищал.

В итоге девочка созналась, что придумала эту историю. Она рассказала, что очень не хотела идти в кружок по танцам, но мать не позволяла ей пропускать дополнительные занятия.

Ранее Лайф писал, что в Подольске бизнесмена похитили прямо во дворе его дома. Его посадили в автомобиль, номера которого были зарегистрированы на несуществующий адрес.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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