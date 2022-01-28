Зеленский назвал необходимую для стабилизации экономики Украины сумму
По словам лидера Незалежной, страна рассчитывает не только на кредиты от других государств или финансовых учреждений, но и на их гарантии.
Владимир Зеленский © Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для стабилизации экономики страны понадобится порядка четырёх-пяти миллиардов долларов. Киев в данном вопросе надеется на помощь партнёров.
"Для стабилизации нашей экономики мы потратим около, я считаю, четырёх-пяти миллиардов [долларов]. На меньшую цифру я и не рассчитываю. Именно такая сумма нам очень нужна", — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в "Фейсбуке".
По словам лидера Незалежной, речь идёт не только о кредитах от стран-партнёров или финансовых учреждений, но и об их гарантиях.
Ранее Зеленский провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Они обсудили дипломатические меры по деэскалации нынешней ситуации, а также возможность финансовой помощи Киеву со стороны США.
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