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Зеленский назвал необходимую для стабилизации экономики Украины сумму

По словам лидера Незалежной, страна рассчитывает не только на кредиты от других государств или финансовых учреждений, но и на их гарантии.

28 января, 15:58
<p>Владимир Зеленский © Офис Президента Украины</p>

Владимир Зеленский © Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для стабилизации экономики страны понадобится порядка четырёх-пяти миллиардов долларов. Киев в данном вопросе надеется на помощь партнёров.

"Для стабилизации нашей экономики мы потратим около, я считаю, четырёх-пяти миллиардов [долларов]. На меньшую цифру я и не рассчитываю. Именно такая сумма нам очень нужна", — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в "Фейсбуке".

По словам лидера Незалежной, речь идёт не только о кредитах от стран-партнёров или финансовых учреждений, но и об их гарантиях.

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Ранее Зеленский провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Они обсудили дипломатические меры по деэскалации нынешней ситуации, а также возможность финансовой помощи Киеву со стороны США.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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