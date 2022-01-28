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Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае российского вторжения

Украинский политик уверен, что некоторые европейские страны не хотят принимать Незалежную в Североатлантический альянс по единственной причине — не хотят рисковать.

28 января, 16:14

Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский уверен, что в случае российского масштабного вторжения ни одна страна не будет защищать Украину. Заявление прозвучало во время встречи с иностранными журналистами.

"Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдёт, нужно будет защищать. И в этом очень серьёзные вызовы для НАТО", — отметил он.

Зеленский считает, что некоторые европейские страны потому и не хотят принимать Украину в альянс — не хотят рисковать.

"Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО", — добавил политик.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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