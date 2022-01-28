Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае российского вторжения

Президент Владимир Зеленский уверен, что в случае российского масштабного вторжения ни одна страна не будет защищать Украину. Заявление прозвучало во время встречи с иностранными журналистами.

"Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдёт, нужно будет защищать. И в этом очень серьёзные вызовы для НАТО", — отметил он.