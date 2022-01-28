Минтруд анонсировал рост ряда пособий после введения единого тарифа по соцстрахованию

Министерство труда предлагает ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 года. Это позволит увеличить максимальные размеры пособий уже через три года, уточнили в самом ведомстве.

"К 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели — 37,9 тыс.). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка. Максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 г. составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели — 435,9 тыс.)", — поясняется в сообщении.

Увеличится и максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, она вырастет с 86,1 тыс. рублей до 143,5 тыс. в зависимости от стажа, отметили в Минтруде. А взносы на пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование работодатели смогут уплачивать одним платежом.

В ведомстве напомнили, что сейчас перечень застрахованных лиц в двух фондах — ПФР и ФСС — отличается. После введения единого тарифа по соцстрахованию эти списки будут унифицированы. А льготные категории плательщиков объединят в три группы вместо 12 существующих. Изменения позволят распространять выдачу больничных в том числе и на работников по гражданско-правовым договорам.