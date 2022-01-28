В Ташкентском зоопарке женщина бросила девочку в вольер к медведю
Посетители и сотрудники пытались помешать злоумышленнице совершить задуманное, но им это не удалось, и ребёнок упал к хищнику с высоты почти пяти метров.
Фото © Telegram / Tashkent Zoo Official
В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Как сообщила пресс-служба зоопарка, ребёнок не пострадал от хищника.
"Сегодня, 28 января, около 12:00 (10:00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю", — говорится в сообщении пресс-службы.
Посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать ей, но им это не удалось, и ребёнок упал к хищнику с высоты почти пяти метров. Медведь следил за действиями злоумышленницы, затем "медленно спустился в ров, подошёл к девочке, понюхал и отошёл". После этого сотрудники зоопарка стали заманивать его во внутреннее помещение, а ребёнка достали из вольера и отдали на обследование медикам. Врачи сообщили, что девочка пострадала лишь от падения с высоты, а не от зубов хищника, а также отметили, что при первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьёзных травм у неё не было обнаружено.
Теперь правоохранители пытаются выяснить причины произошедшего. Ребёнок же находится под наблюдением врачей. Кроме того, в администрации зоопарка сообщили, что готовы взять на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.
Ранее редчайшего малайского тигра застрелили в зоопарке из-за нападения на уборщика. Сотрудник клининговой компании нарушил запрет на приближение к вольеру и просунул туда руку. Хищник вцепился в неё зубами и не хотел отпускать.
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