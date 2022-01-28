В Ташкентском зоопарке женщина бросила девочку в вольер к медведю

Посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать ей, но им это не удалось, и ребёнок упал к хищнику с высоты почти пяти метров. Медведь следил за действиями злоумышленницы, затем "медленно спустился в ров, подошёл к девочке, понюхал и отошёл". После этого сотрудники зоопарка стали заманивать его во внутреннее помещение, а ребёнка достали из вольера и отдали на обследование медикам. Врачи сообщили, что девочка пострадала лишь от падения с высоты, а не от зубов хищника, а также отметили, что при первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьёзных травм у неё не было обнаружено.