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В Ташкентском зоопарке женщина бросила девочку в вольер к медведю

Посетители и сотрудники пытались помешать злоумышленнице совершить задуманное, но им это не удалось, и ребёнок упал к хищнику с высоты почти пяти метров.

28 января, 16:20
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/tashzoo/999" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tashkent Zoo Official</a></p>

Фото © Telegram / Tashkent Zoo Official

В Ташкентском зоопарке женщина сбросила девочку в вольер с бурым медведем. Как сообщила пресс-служба зоопарка, ребёнок не пострадал от хищника.

"Сегодня, 28 января, около 12:00 (10:00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю", — говорится в сообщении пресс-службы.

Посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать ей, но им это не удалось, и ребёнок упал к хищнику с высоты почти пяти метров. Медведь следил за действиями злоумышленницы, затем "медленно спустился в ров, подошёл к девочке, понюхал и отошёл". После этого сотрудники зоопарка стали заманивать его во внутреннее помещение, а ребёнка достали из вольера и отдали на обследование медикам. Врачи сообщили, что девочка пострадала лишь от падения с высоты, а не от зубов хищника, а также отметили, что при первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьёзных травм у неё не было обнаружено.

Теперь правоохранители пытаются выяснить причины произошедшего. Ребёнок же находится под наблюдением врачей. Кроме того, в администрации зоопарка сообщили, что готовы взять на себя все расходы по оказанию медицинской помощи пострадавшей.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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