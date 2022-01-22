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Лавров поблагодарил президента Швейцарии за организацию переговоров с Блинкеном

Как сообщили в МИД, в ходе встречи с Кассисом состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и по ряду актуальных международных проблем.

22 января, 12:51
<p>Сергей Лавров и Иньяцио Кассис. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1484522494950350859" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России </a></p>

Сергей Лавров и Иньяцио Кассис. Фото © Twitter/МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил президента Швейцарии Иньяцио Кассиса за помощь в организации встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном 21 января.

"С российской стороны была высказана признательность швейцарским партнёрам за помощь в организации российско-американских переговоров на женевской площадке", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили в ведомстве, в ходе встречи Лаврова и Кассиса состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и по ряду актуальных международных проблем, а также был подчёркнут дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений.

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Напомним, в Женеве состоялись переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они продлились полтора часа. В ходе встречи глава МИД РФ предупредил собеседника о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что их можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на предложенные Москвой проекты по гарантиям безопасности.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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