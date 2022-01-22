Лавров поблагодарил президента Швейцарии за организацию переговоров с Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил президента Швейцарии Иньяцио Кассиса за помощь в организации встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном 21 января.

"С российской стороны была высказана признательность швейцарским партнёрам за помощь в организации российско-американских переговоров на женевской площадке", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили в ведомстве, в ходе встречи Лаврова и Кассиса состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и по ряду актуальных международных проблем, а также был подчёркнут дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений.