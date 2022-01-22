Лавров поблагодарил президента Швейцарии за организацию переговоров с Блинкеном
Как сообщили в МИД, в ходе встречи с Кассисом состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и по ряду актуальных международных проблем.
Сергей Лавров и Иньяцио Кассис. Фото © Twitter/МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил президента Швейцарии Иньяцио Кассиса за помощь в организации встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном 21 января.
"С российской стороны была высказана признательность швейцарским партнёрам за помощь в организации российско-американских переговоров на женевской площадке", — говорится в сообщении МИД РФ.
Как сообщили в ведомстве, в ходе встречи Лаврова и Кассиса состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и по ряду актуальных международных проблем, а также был подчёркнут дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений.
Напомним, в Женеве состоялись переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они продлились полтора часа. В ходе встречи глава МИД РФ предупредил собеседника о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что их можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на предложенные Москвой проекты по гарантиям безопасности.
Комментариев: 0