Зеленский заявил о готовности Украины к союзу с другими странами, а не только с НАТО
Ранее он потребовал от Североатлантического альянса чёткий ответ о перспективах членства.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны заключить оборонный союз с другими странами, а не только с НАТО. По его словам, Киев уже прорабатывает такие вопросы.
"Если мы говорим о вопросах НАТО… Если другие страны готовы предложить безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент, то Украина готова к таким договорам. Мы уже работаем над такими вещами", — сообщил он в интервью иностранным СМИ.
Ранее Зеленский призвал Запад ответить открыто, будет Незалежная принята в НАТО или нет. При этом он подчеркнул, что страна будет развивать свою армию независимо от вступления в альянс.
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