Зеленский заявил о готовности Украины к союзу с другими странами, а не только с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны заключить оборонный союз с другими странами, а не только с НАТО. По его словам, Киев уже прорабатывает такие вопросы.

"Если мы говорим о вопросах НАТО… Если другие страны готовы предложить безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент, то Украина готова к таким договорам. Мы уже работаем над такими вещами", — сообщил он в интервью иностранным СМИ.