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Зеленский заявил о готовности Украины к союзу с другими странами, а не только с НАТО

Ранее он потребовал от Североатлантического альянса чёткий ответ о перспективах членства.

28 января, 16:45
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны заключить оборонный союз с другими странами, а не только с НАТО. По его словам, Киев уже прорабатывает такие вопросы.

"Если мы говорим о вопросах НАТО… Если другие страны готовы предложить безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент, то Украина готова к таким договорам. Мы уже работаем над такими вещами", — сообщил он в интервью иностранным СМИ.

Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае российского вторжения

Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае российского вторжения

Ранее Зеленский призвал Запад ответить открыто, будет Незалежная принята в НАТО или нет. При этом он подчеркнул, что страна будет развивать свою армию независимо от вступления в альянс.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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