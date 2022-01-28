Певица Рита Дакота затопила восемь этажей в элитном московском ЖК
Сама девушка допускает вариант, что её вины нет. Затопление могло произойти из-за того, что кто-то полностью открутил вентиль на этаже.
В квартире певицы Риты Дакоты прорвало трубу, из-за чего затопило 8 нижних этажей © Instagram / ritadakota
Затопленный этаж и квартира певицы Риты Дакоты. Видео © Instagram / ritadakota
В московской квартире певицы Риты Дакоты прорвало трубу в ванной, что стало причиной затопления восьми этажей. В воде оказались даже коридоры. Сама девушка "зимует" за границей, на Бали. О случившемся она узнала от соседки и записала видео в "Инстаграме", где публично просит прощения и обещает выяснить причину.
"Мы сейчас решаем, кто виноват в этом. Строители, управляющая компания или лично я. Если я (или мои строители), мы всё разрулим и покроем, разумеется. Дорогие соседи, простите меня, пожалуйста. Даже если это не моя вина, мне всё равно очень и очень жаль", — сказала она.
Одной из причин могло стать и то, что строители одной из квартир многоэтажки перепутали вентили на этаже, а квартира Дакоты вовсе ни при чём. Такую версию выдвинула знакомая певицы, побывавшая в доме. Если всё же вина девушки будет доказана, то ей придётся покрывать немалый финансовый урон, причинённый водой, потому как дом считается элитным и на ремонте соседи Дакоты совсем не экономили.
Ранее сообщалось, что певица Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 млн рублей. Певица уже оформила прописку и затеяла в новом жилище ремонт. Однако после того, как её адрес "рассекретили", она готова расстаться с недвижимостью из-за внимания поклонников.
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