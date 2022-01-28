НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Певица Рита Дакота затопила восемь этажей в элитном московском ЖК

Сама девушка допускает вариант, что её вины нет. Затопление могло произойти из-за того, что кто-то полностью открутил вентиль на этаже.

28 января, 16:59

В квартире певицы Риты Дакоты прорвало трубу, из-за чего затопило 8 нижних этажей © Instagram / ritadakota

Затопленный этаж и квартира певицы Риты Дакоты. Видео © Instagram / ritadakota

В московской квартире певицы Риты Дакоты прорвало трубу в ванной, что стало причиной затопления восьми этажей. В воде оказались даже коридоры. Сама девушка "зимует" за границей, на Бали. О случившемся она узнала от соседки и записала видео в "Инстаграме", где публично просит прощения и обещает выяснить причину.

"Мы сейчас решаем, кто виноват в этом. Строители, управляющая компания или лично я. Если я (или мои строители), мы всё разрулим и покроем, разумеется. Дорогие соседи, простите меня, пожалуйста. Даже если это не моя вина, мне всё равно очень и очень жаль", — сказала она.

Одной из причин могло стать и то, что строители одной из квартир многоэтажки перепутали вентили на этаже, а квартира Дакоты вовсе ни при чём. Такую версию выдвинула знакомая певицы, побывавшая в доме. Если всё же вина девушки будет доказана, то ей придётся покрывать немалый финансовый урон, причинённый водой, потому как дом считается элитным и на ремонте соседи Дакоты совсем не экономили.

Москвич выпал с четвёртого этажа при попытке сбежать из квартиры, чтобы не мыть пол

Москвич выпал с четвёртого этажа при попытке сбежать из квартиры, чтобы не мыть пол

Ранее сообщалось, что певица Монеточка купила квартиру в центре Москвы за 20 млн рублей. Певица уже оформила прописку и затеяла в новом жилище ремонт. Однако после того, как её адрес "рассекретили", она готова расстаться с недвижимостью из-за внимания поклонников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1