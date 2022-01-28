Певица Рита Дакота затопила восемь этажей в элитном московском ЖК

Затопленный этаж и квартира певицы Риты Дакоты. Видео © Instagram / ritadakota

В московской квартире певицы Риты Дакоты прорвало трубу в ванной, что стало причиной затопления восьми этажей. В воде оказались даже коридоры. Сама девушка "зимует" за границей, на Бали. О случившемся она узнала от соседки и записала видео в "Инстаграме", где публично просит прощения и обещает выяснить причину.

"Мы сейчас решаем, кто виноват в этом. Строители, управляющая компания или лично я. Если я (или мои строители), мы всё разрулим и покроем, разумеется. Дорогие соседи, простите меня, пожалуйста. Даже если это не моя вина, мне всё равно очень и очень жаль", — сказала она.

Одной из причин могло стать и то, что строители одной из квартир многоэтажки перепутали вентили на этаже, а квартира Дакоты вовсе ни при чём. Такую версию выдвинула знакомая певицы, побывавшая в доме. Если всё же вина девушки будет доказана, то ей придётся покрывать немалый финансовый урон, причинённый водой, потому как дом считается элитным и на ремонте соседи Дакоты совсем не экономили.