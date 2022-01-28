Священник-психолог Коломейцев сравнил с дрессурой тренинги личностного роста

Замдекана факультета психологии Российского православного университета (РПУ) священник Пётр Коломейцев сравнил тренинги личностного роста с дрессурой. По его мнению, основа заключается в том, чтобы человек переносил унижения и оскорбления и сам "шёл по головам", однако есть и позитивный подход, который заключается в творческом раскрытии людей.

"Как правило, эти тренинги заключаются в том, что человека учат легко переносить фрустрации, то есть чтобы он привык к тому, что его унижают, оскорбляют. И второе, чтобы он сам тоже умел оскорблять, унижать и идти по головам. И это всё отрабатывается до автоматизма", — сказал Коломейцев в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что человек не растёт как личность, а лишь поддаётся дрессуре. При этом сама стратегия тренингов личностного роста обычно не направлена на развитие человека и терапию, а многолетняя история подобных тренингов сопровождается многочисленными судебными процессами. По словам психолога, где-то они уже официально запрещены, потому что наносят психологическую травму.

"Установка, что нужно что-то сильно желать и желания материализуются, расходится с тем, что человеку на самом деле нужно. Человеку нужен анализ его собственных ресурсов и возможностей, анализ его проблем. А просто желать — это на уровне оккультизма", — подчеркнул священник.

Однако он всё же не исключил возможности существования позитивных тренингов и мастер-классов. Если они просто ориентированы на успех, — это одно, а если главным успехом являешься ты сам, — это и есть самое интересное, отметил Коломейцев. Он подчеркнул, что самое ценное, когда человек раскрывается именно творчески.