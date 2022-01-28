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Без пунктов по газу и SWIFT: WSJ узнал содержание пакета санкций для "причинения "максимальной боли" Кремлю

Несмотря на то что окончательное решение ещё не принято, вероятные ограничения также коснутся нескольких крупнейших российских банков.

28 января, 17:55
<p>Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

США пока не рассматривают введение санкций в отношении России, затрагивающих экспорт нефти и газа или отключение РФ от SWIFT. Содержание нового проекта рестрикций сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT", — говорится в сообщении издания.

Как уточняется, проработка санкций США против России на случай эскалации кризиса вокруг Украины находится на финальной стадии. При этом несмотря на то, что окончательное решение ещё не принято, вероятные ограничения могут затронуть несколько крупнейших российских банков, а также введение запрета на операции с госдолгом РФ и экспортного контроля по ключевым секторам, включая микроэлектронику. Собеседник издания также отметил, что рестрикции призваны причинить "максимальную боль Кремлю".

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Ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, введение новых санкций США будет эквивалентно разрыву отношений.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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