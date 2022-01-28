Без пунктов по газу и SWIFT: WSJ узнал содержание пакета санкций для "причинения "максимальной боли" Кремлю

США пока не рассматривают введение санкций в отношении России, затрагивающих экспорт нефти и газа или отключение РФ от SWIFT. Содержание нового проекта рестрикций сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT", — говорится в сообщении издания.

Как уточняется, проработка санкций США против России на случай эскалации кризиса вокруг Украины находится на финальной стадии. При этом несмотря на то, что окончательное решение ещё не принято, вероятные ограничения могут затронуть несколько крупнейших российских банков, а также введение запрета на операции с госдолгом РФ и экспортного контроля по ключевым секторам, включая микроэлектронику. Собеседник издания также отметил, что рестрикции призваны причинить "максимальную боль Кремлю".