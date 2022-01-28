Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать на переговоры в Россию
При этом лидер Незалежной немного не понял российского министра, он полагает, что Москва говорила о саммите по Донбассу.
Владимир Зеленский © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ответным предложением на призыв главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать в Россию на переговоры. Своё мнение он высказал в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на странице его офиса в "Фейсбуке".
"Недавно, кажется, министр иностранных дел РФ говорит: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился… Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?" — сказал лидер Незалежной.
Зеленский при этом заявил, что "хочет встречаться и не боится любого формата", но не понимает, почему его приглашают в Сочи: "Чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?" Украинский лидер в этом случае предлагает встретиться в Одессе и покупаться в море.
К слову, лидер Незалежной не совсем правильно понял слова Лаврова. Министр приглашал его в Россию, чтобы обсудить нормализацию отношений между странами, которые пострадали от действий режима Зеленского. Для переговоров по Донбассу глава МИД РФ советовал ему обратиться в контактную группу, которая занимается непосредственно урегулированием конфликтных ситуаций Киева с Донецком и Луганском.
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