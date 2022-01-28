Зеленский ответил на предложение Лаврова приехать на переговоры в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ответным предложением на призыв главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать в Россию на переговоры. Своё мнение он высказал в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на странице его офиса в "Фейсбуке".

"Недавно, кажется, министр иностранных дел РФ говорит: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился… Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?" — сказал лидер Незалежной.

Зеленский при этом заявил, что "хочет встречаться и не боится любого формата", но не понимает, почему его приглашают в Сочи: "Чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?" Украинский лидер в этом случае предлагает встретиться в Одессе и покупаться в море.