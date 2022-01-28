В Подмосковье похитили женщину-бухгалтера и потребовали выкуп в 2 млн

В подмосковном Волоколамске неизвестные похитили 34-летнюю женщину и требуют выкуп в два миллиона рублей. Ольга Розова работает бухгалтером, пишет SHOT.

Она пропала по дороге из офиса домой. Машину потерпевшей нашли припаркованной на обочине трассы. Молодой человек Розовой получил с её телефона сообщение с требованием заплатить два миллиона рублей в течение суток за жизнь девушки. По данным полиции, пустую машину на краю дороги заметила коллега Розовой, которая тоже возвращалась из офиса. Она обратила внимание, что автомобиль заперт, повреждений нет, а рядом видны следы другого транспортного средства.

По мнению коллеги, пишет SHOT, у Розовой могла заглохнуть машина и она вышла "голосовать", в итоге неизвестные и увезли её. Как сообщается, у похищенной есть дети. На работе она ни с кем не конфликтовала. По факту исчезновения Ольги возбуждено уголовное дело.