НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Подмосковье похитили женщину-бухгалтера и потребовали выкуп в 2 млн

Она пропала по дороге из офиса домой. Пустую машину потерпевшей нашли припаркованной на обочине дороги.

28 января, 18:18
<p>Фото © LIFE SHOT</p>

Фото © LIFE SHOT

В подмосковном Волоколамске неизвестные похитили 34-летнюю женщину и требуют выкуп в два миллиона рублей. Ольга Розова работает бухгалтером, пишет SHOT.

Она пропала по дороге из офиса домой. Машину потерпевшей нашли припаркованной на обочине трассы. Молодой человек Розовой получил с её телефона сообщение с требованием заплатить два миллиона рублей в течение суток за жизнь девушки. По данным полиции, пустую машину на краю дороги заметила коллега Розовой, которая тоже возвращалась из офиса. Она обратила внимание, что автомобиль заперт, повреждений нет, а рядом видны следы другого транспортного средства.

По мнению коллеги, пишет SHOT, у Розовой могла заглохнуть машина и она вышла "голосовать", в итоге неизвестные и увезли её. Как сообщается, у похищенной есть дети. На работе она ни с кем не конфликтовала. По факту исчезновения Ольги возбуждено уголовное дело.

"Набросил мешок и унёс" : В Екатеринбурге девочка придумала историю о похищении ребёнка, чтобы не идти на танцы

"Набросил мешок и унёс" : В Екатеринбурге девочка придумала историю о похищении ребёнка, чтобы не идти на танцы

Ранее Лайф писал, что в подмосковном Подольске неизвестные похитили бизнесмена прямо во дворе его дома, затолкав в машину с поддельными номерами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1