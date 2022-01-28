В Подмосковье похитили женщину-бухгалтера и потребовали выкуп в 2 млн
Она пропала по дороге из офиса домой. Пустую машину потерпевшей нашли припаркованной на обочине дороги.
Фото © LIFE SHOT
В подмосковном Волоколамске неизвестные похитили 34-летнюю женщину и требуют выкуп в два миллиона рублей. Ольга Розова работает бухгалтером, пишет SHOT.
Она пропала по дороге из офиса домой. Машину потерпевшей нашли припаркованной на обочине трассы. Молодой человек Розовой получил с её телефона сообщение с требованием заплатить два миллиона рублей в течение суток за жизнь девушки. По данным полиции, пустую машину на краю дороги заметила коллега Розовой, которая тоже возвращалась из офиса. Она обратила внимание, что автомобиль заперт, повреждений нет, а рядом видны следы другого транспортного средства.
По мнению коллеги, пишет SHOT, у Розовой могла заглохнуть машина и она вышла "голосовать", в итоге неизвестные и увезли её. Как сообщается, у похищенной есть дети. На работе она ни с кем не конфликтовала. По факту исчезновения Ольги возбуждено уголовное дело.
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Ранее Лайф писал, что в подмосковном Подольске неизвестные похитили бизнесмена прямо во дворе его дома, затолкав в машину с поддельными номерами.
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