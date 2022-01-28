США выразили готовность выслушать позицию России на заседании СБ ООН по Украине
Ранее Штаты предложили обсудить действия Москвы, которой Вашингтон приписывает намерение вторгнуться в Незалежную.
Фото © Shutterstock
В США выразили готовность выслушать позицию России на заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдёт 31 января. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.
"Мы рассматриваем намеченное на понедельник заседание как возможность для России объяснить свои действия и подходим к нему готовыми слушать", — сказал чиновник на спецбрифинге, посвящённом заседанию СБ ООН по ситуации вокруг Украины.
"Никогда не была агрессором": Сенатор Карасин поддержал заявление Лаврова о нежелании России воевать
Ранее постпредство США запросило заседание СБ ООН по Украине. Встречу назначили на понедельник, 31 января. На ней Штаты предлагают обсудить действия Москвы, которой Вашингтон приписывает намерение вторгнуться в Незалежную.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. Так, 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0