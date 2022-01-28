США выразили готовность выслушать позицию России на заседании СБ ООН по Украине

В США выразили готовность выслушать позицию России на заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдёт 31 января. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы рассматриваем намеченное на понедельник заседание как возможность для России объяснить свои действия и подходим к нему готовыми слушать", — сказал чиновник на спецбрифинге, посвящённом заседанию СБ ООН по ситуации вокруг Украины.

Ранее постпредство США запросило заседание СБ ООН по Украине. Встречу назначили на понедельник, 31 января. На ней Штаты предлагают обсудить действия Москвы, которой Вашингтон приписывает намерение вторгнуться в Незалежную.