Голикова: Без учёта летальных исходов от ковида смертность в РФ за год снизилась на 1,02%

В 2021 году смертность в России снизилась на 1,02%, если не учитывать летальные исходы из-за ковида. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Без учёта избыточной смертности от CoViD-19 смертность в РФ за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральных округах", — отметила она.

В частности, в минувшем году смертность из-за болезней системы кровообращения снизилась на 1%, из-за новообразований — на 3,7%, из-за вируса иммунодефицита человека — на 8,5%, из-за туберкулёза — на 8,9%, из-за болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ — на 14,6%. Кроме того, как уточнила вице-премьер РФ, на 0,9% сократилась смертность по внешним причинам.

"CoViD-19 как основная причина смерти. В декабре 2021 года зафиксировано 44 390 таких случаев. CoViD-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в декабре — 4732", — уточнили в Росстате.