Суд Нижнего Новгорода арестовал подростков, готовивших атаку на школу в день рождения Гитлера
По версии следствия, один из школьников с 2021 года вёл дневники, куда записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ.
Один из задержанных за подготовку нападения на школу. Фото © СУ СКР по Нижегородской области
Московский районный суд Нижнего Новгорода на два месяца арестовал подростков, которые подозреваются в планировании вооружённого нападения на школу. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Для всех троих [избрана] мера пресечения [в виде] заключения под стражу до 26 марта включительно", — говорится в сообщении.
Напомним, в Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших нападение на школу в Канавинском районе города. Как уточняется, несовершеннолетние преступники "вступили в сговор для нападения и убийства нескольких лиц на почве ненависти". По данным местных СМИ, совершить нападение школьники планировали 20 апреля — в день рождения Адольфа Гитлера. Один из школьников с 2021 года вёл дневники, куда записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ. Также он писал о ненависти к окружающим и себе и восхищался действиями Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете утром 20 сентября 2021 года. В результате тех трагических событий погибло шесть человек.
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