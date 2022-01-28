Суд Нижнего Новгорода арестовал подростков, готовивших атаку на школу в день рождения Гитлера

Напомним, в Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших нападение на школу в Канавинском районе города. Как уточняется, несовершеннолетние преступники "вступили в сговор для нападения и убийства нескольких лиц на почве ненависти". По данным местных СМИ, совершить нападение школьники планировали 20 апреля — в день рождения Адольфа Гитлера. Один из школьников с 2021 года вёл дневники, куда записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ. Также он писал о ненависти к окружающим и себе и восхищался действиями Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете утром 20 сентября 2021 года. В результате тех трагических событий погибло шесть человек.