Глава Пентагона Остин заявил, что РФ может "захватить города при вторжении на Украину"

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия может "захватить города в случае вторжения на Украину". Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Пентагоне.

"Мы не считаем, что президент [России Владимир] Путин принял окончательное решение использовать свои вооружённые силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий", — заявил Остин.