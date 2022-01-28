Глава Пентагона Остин заявил, что РФ может "захватить города при вторжении на Украину"
По словам руководителя американского Минобороны, Россия обладает военной возможностью для нападения на Незалежную, но "окончательное решение об этом ещё не принято".
Министр обороны США Ллойд Остин © ТАСС / AP / Alex Brandon
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия может "захватить города в случае вторжения на Украину". Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Пентагоне.
"Мы не считаем, что президент [России Владимир] Путин принял окончательное решение использовать свои вооружённые силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий", — заявил Остин.
"Никогда не была агрессором": Сенатор Карасин поддержал заявление Лаврова о нежелании России воевать
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войн, но и не позволит игнорировать свои интересы. Это прозвучало на фоне постоянных обвинений Запада в "агрессивных" действиях Москвы. В Кремле неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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