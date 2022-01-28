6 ответов Владимира Путина на американское "нет": Что пишут западные СМИ о реакции России на жёсткий отказ НАТО Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, какими действиями, по мнению западных СМИ, Россия может отреагировать на отказ США выполнять гарантии безопасности. 28 января, 18:16 Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото © Getty Images / Antonio Masiello

"Путин готов вторгнуться на Украину", "будет угрожать ядерным супероружием", "разместит ракеты" и "отправит корабли к берегам Ирландии", "стимулирует экономику Китая", "усилит сотрудничество с латиноамериканскими режимами в то время, пока Байден ест мороженое". Пока фантазий западных СМИ хватило только на эту шестёрку предположений.

После пары недель раздумий Соединённые Штаты наконец-то предоставили России письменный ответ на её предложения о гарантиях безопасности. И, судя по всему, этот ответ Москву не устроил. "Что касается содержания документа, то там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу реакции позитивной в этом документе нет. Главным вопросом является наша чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток", — пояснил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. А значит, сейчас по логике вещей Россия должна идти обещанным ею другим путём — то есть предпринять ряд "военно-технических" шагов против США и НАТО.

Какие именно это будут шаги, никто не знает — Кремль специально сохраняет стратегическую неопределённость в данном вопросе. Поэтому западные СМИ и эксперты начинают гадать. И пока что нагадали шесть вариантов.

Первый и самый популярный — марш на Киев. "Западные лидеры уверяют, что если Путин не получит уступок от США и НАТО, которые очертят для России аналогичную советскому периоду сферу влияния в Восточной Европе, то он готов вторгнуться на Украину", — пишет "Голос Америки".

Западным лидерам, говорящим такое, было бы неплохо почитать внимательно перечень российских предложений по гарантиям безопасности. Там нет ни слова о желании Москвы вернуться к тому разделу Европы, который существовал во времена холодной войны, — то есть восстановить Организацию Варшавского договора. Кремль не претендует на включение в его сферу влияния стран, находящихся к западу от Украины и Белоруссии. Собственно, и на Украину Россия не претендует — Москва лишь хочет, чтобы у этой страны был нейтральный военный статус и чтобы её территорию не использовали для атаки на РФ или угрозы российской безопасности. При этом никто не может объяснить, зачем Путину вторгаться на Украину. Чтобы сплотить расколотые украинские элиты, дать Зеленскому способ объяснить обострение экономического кризиса (якобы русские вторглись и ударили по экономике), получить консолидацию Запада и западные санкции?

Но нет, по мнению западных СМИ, для атаки у Кремля уже всё готово. "С осени Россия собирала на границе с Украиной потенциальную группировку для вторжения — около 100 тысяч солдат. Она уже провела военные учения и отправила войска в Белоруссию на новые позиции, где в сферу их досягаемости попадёт Киев", — пишет Guardian. И западные журналисты признают, что если вторжение начнётся, то их страны ничего сделать не смогут.

"Российская армия, когда-то старомодная, стала современной и смертоносной. Пройдя существенную модернизацию, она превратилась в ключевой инструмент внешней политики Владимира Путина, когда он демонстрирует свою мощь по всему свету и, что выглядит особо зловеще, на границе с Украиной", — пишет The New York Times. По мнению издания, если Россия решит начать войну на Украине, Запад не сможет её остановить или тем более победить там. "Каких-то крупных решений не стоит ожидать до июня, когда лидеры стран – членов НАТО соберутся на саммит в Мадриде. Там они собираются принять новый мастер-план, который зафиксирует фокус НАТО на сдерживании России", — напоминает агентство Reuters.

Впрочем, мощь Российской армии Путин способен применить и в рамках других вариантов ответов. Например, в виде создания новых средств сдерживания. Британская Daily Express вспоминает о "ядерном супероружии России" — ракете с ядерным двигателем — и уверяет, что принятие её на вооружение может быть ответом Путина на провал переговоров. Британские журналисты, видимо, не очень внимательно следят за заявлениями российских вооружённых сил. Дело в том, что эти ракеты — как и другие новейшие вооружения Российской Федерации — в любом случае поставят на боевое дежурство. Они являются ответом не на украинский кризис или же упорство НАТО в вопросах европейской безопасности, а на уже уничтоженные Соединёнными Штатами оплоты глобальной стабильности (такие как Договор о противоракетной обороне).

Третий вариант — традиционный ракетно-ядерный ответ. Так, Reuters пишет о возможном размещении в европейской части России ракет малой и средней дальности. Которые, естественно, будут нацелены на европейские страны НАТО.

Ответ действительно сильный — он позволит Европе на своей шкуре ощутить последствия той дестабилизации, которую сейчас устраивают американцы вдоль российской границы. Подвесит над ними дамоклов меч ядерного удара и даст европейским лидерам понять, что в случае начала конфликта именно они будут первыми жертвами. Однако, по мнению некоторых российских экспертов, на такой шаг Россия пойдёт лишь в том случае, если американцы первыми разместят свои ракеты малой и средней дальности в Европе. В конце концов, Кремль видит, как Европа сейчас чуть ли не открыто бунтует против той эскалации, которую американцы и британцы раздувают на Украине.

Четвёртый вариант западных журналистов — это угроза обычными вооружениями. "В феврале Россия собирается провести военно-морские учения со стрельбой возле берегов Ирландии, — пишет The Daily Mail. Министр иностранных дел страны Саймон Ковни сказал, что Россия проинформировала его об учениях. По его словам, эти корабли "не приветствуются" и сейчас "не время увеличивать военную активность с учётом напряжения на Украине", но у Ирландии "нет возможности не дать этим учениям случиться".

И здесь угроза не в гипотетическом вторжении на ирландские берега, а в демонстрации способности РФ проецировать силу. Сухопутные и воздушные возможности были продемонстрированы в Сирии и в Казахстане, теперь настала очередь для морских. Учения, которых так боятся британцы, являются частью больших военно-морских манёвров, которые будут проходить как в Атлантическом, так и в Тихом океане.

Пятый вариант — интенсификация сотрудничества с Китаем, которое усилит Поднебесную и серьёзно усложнит для США задачу её сдерживания. "Путин угрожает похоронить азиатскую стратегию Байдена", — говорит The Washington Post.

Естественно, Пекин в этом сотрудничестве и в этих похоронах крайне заинтересован. "Китаю нужно куда-то инвестировать капиталы, продавать технологии и удовлетворять свой растущий аппетит в нефти, газе и других товарах. Российская экономика хоть и больна, но дополняет китайскую, предлагая ей природные ресурсы, которые могут быть доставлены через трубопроводы и железную дорогу.

То есть пути, которые, по сравнению с морскими, неуязвимы для блокады силами иностранных флотов", — поясняет The Economist. Неудивительно, что "Китай поддержал Россию по украинскому вопросу, потребовав от Вашингтона серьёзно отнестись к выдвинутым Путиным предложениям по безопасности", — пишет Daily Mail. Также неудивительно, что руководство Тайваня уже сравнило себя с Украиной и высказало симпатии киевскому режиму.

Наконец, шестой вариант — прийти на американский задний двор. "Россия может продемонстрировать своё присутствие рядом с США, в Западном полушарии", — пишет Newsweek. По мнению издания, речь может идти о заходах российских кораблей в порты Кубы и Венесуэлы. Возможно, не только о заходах и даже не столько о заходах — как верно отмечает The Economist, "полноценное размещение войск маловероятно", однако Россия серьёзно ударит по интересам США самой поддержкой враждебных Америке режимов.

"Российский лидер Владимир Путин провёл значительную часть этого месяца, звоня лидерам союзных коммунистических наций в Латинской Америке для того, чтобы обсудить "усиление стратегического сотрудничества во всех сферах", что даст России дополнительное влияние в Западном полушарии", — пишет правое американское издание Breitbart. И, по словам издания, пока Путин "усиливает это стратегическое сотрудничество, Байден ест мороженое".

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